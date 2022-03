Vanavond op tv: De prijsknaller, De alleskunner en Flikken Maastricht

De prijsknaller

Vera

Nieuw seizoen

RTL 8 – 20.25 uur



Het derde seizoen begint gelijk met een pittige zaak voor Vera. Fysiotherapeute Lizzie Faulkner wordt doodgeschoten in het vakantiehuisje van een bevriende architect. Er lijkt alleen geen enkel motief voor de schietpartij te zijn. Vera denkt daarom dat er sprake is van een vergismoord en dat de dader het gemunt had op de persoon die normaal in het huisje verblijft. Om haar theorie te bewijzen, onderzoekt zij een dodelijk auto-ongeluk van een paar maanden terug.