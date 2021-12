Vanavond op tv: De TV Kijker van 2021, Matthijs gaat door en Oudejaarsconferences

Omdat er iedere dag heel veel te zien is op televisie, lees je hier iedere ochtend de kijktips voor vanavond. Dit zijn de aanraders voor vrijdag 31 december.

De TV Kijker van 2021

RTL 4 – 20.01 uur



Dino’s bezorgservice, De verraders, Showcolade en CHANSONS!; in 2021 waren er weer heel wat parels op tv. Wie weet de meeste feitjes over het afgelopen tv-jaar op te lepelen? Met vragen over gekke, hilarische en opvallende televisiefragmenten moet duidelijk worden wie van de 75 kandidaten de titel ‘De tv-kijker van het jaar’ verdient. Tijl Beckand presenteert.

Matthijs gaat door

NPO 1 – 20.32 uur



Na het gelauwerde CHANSONS!, waarin Matthijs van Nieuwskerk samen met Snollebollekes-voorman Rob Kemps door het Franse levenslied reisde, stroomde de brievenbus van BNNVara over van berichten van enthousiaste kijkers. Het is daarom niet meer dan logisch dat de heren, in een speciale Matthijs gaat door, samen met kijkers en fans van de chansonniers het jaar muzikaal afsluiten.

Volledig scherm Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps in Chansons!. © Floris van Bergen

The Masked Singer: Oud & Nieuw special

RTL 4 – 22.00 uur



Na het succes van vorig jaar is het allesbehalve een verrassing dat er voor deze tweede Oud & Nieuw special vijf nieuwe BN’ers in de pakken van de Klok, Sneeuwpop, Vuurwerk, Oliebol en Champagnefles worden gehesen. Het bonte stel krijgt dit jaar gezelschap van een zesde karakter. Wie treedt er in de voetsporen van Edsilia Rombley?

Sissi

Nieuwe serie

NPO 2 – 22.00 uur



Ruim zestig jaar nadat Romy Schneider de rol van Sissi vertolkte, wordt het levensverhaal van de Oostenrijkse keizerin in een nieuw jasje gestoken. De serie trapt af op het moment dat Elizabeth van Oostenrijk haar neef keizer Franz Joseph leert kennen. Hij is op zoek naar een echtgenote, dus het is maar goed dat de vonken er vanaf vliegen.

Najib Amhali: Wie het weet mag het zeggen! Oudejaarsconference

SBS6 – 22.05 uur



De val van Rutte III, de bestorming van het Capitool, het EK voetbal, de avondklokrellen, de sneeuwpret, de Olympische spelen en de verkiezingen. In zijn oudejaarsconference grapt en grolt Najib Amhali zich dwars door het afgelopen jaar. Maar was 2021 eigenlijk wel om te lachen?

Peter Pannekoek: Oudejaarsconference 2021

NPO 1 – 22.26 uur



Met scherpe grappen en zwarte humor blikt Peter Pannekoek in zijn eerste oudejaarsconference vrolijk terug op het afgelopen jaar. Met een lofzang op het consistente corona­beleid van het inmiddels al bijna een jaar demissionaire kabinet, de onbaatzuchtigheid van pandemieprofiteur Sywert van Lienden en de grootheid van Lil’ Kleine. Wees gewaarschuwd, de messen zijn geslepen.

