Vanavond op tv: Deadpool 2, The Food That Built the World en WK Voetbal: Kroatië - België

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor donderdag 1 december. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

WK Voetbal: Kroatië - België

NPO 1 - 15.20

Zowel Kroatië als België beschikten tijdens het vorige WK over uitstekende selecties. De Belgen verloren in de halve finale met 1-0 van de Fransen, de Kroaten stonden zelfs in de finale waar ze met 4-2 verloren van Frankrijk. Beide selecties zijn ondertussen vier jaar ouder geworden, we zijn dus benieuwd wie deze krachtmeting gaat winnen. De twee sterren van vanavond zijn Kevin de Bruyne en Luka Modric. Eens kijken wie de baas is op het middenveld. Lees hier meer over het WK voetbal in Qatar.

Volledig scherm Jan Vertonghen tijdens de wedstrijd tegen Marokko. © Getty Images

The Food That Built the World

RTL Z - 20.30

Zonder visionairs als Henry Heinz, Milton Hershey, John en Will Kellogg of de gebroeders McDonald had de mondiale voedselindustrie er niet alleen saaier, maar wellicht ook heel wat gezonder uitgezien. Toch hebben deze heren een enorme revolutie op gang gebracht. The Food That Built the World vertelt het fascinerende verhaal van de mannen achter een aantal van ’s werelds bekendste merken.

Het Roer Om - herhalingen seizoen 2

SBS6 - 20.30

Hoewel ze elkaar pas anderhalf jaar kennen, besluiten Lisa en haar 27 jaar oudere tortel Bart een dikke streep door hun levens in Nederland te zetten om hun geluk te beproeven in Portugal. Daar heeft het stel een oude boerderij op de kop getikt, die vertimmerd moet worden tot B&B. Maar omdat het pand van verdriet uit elkaar valt, gaat het tegen de vlakte. En daar begint de ellende.

Volledig scherm Lisa en Bart in seizoen 2 van 'Het Roer Om'. © KIJK.nl

Million Dollar Wheels - eerste aflevering

Discovery - 20.30

Een McLaren Senna, een Lamborghini Urus of een handgemaakte Rolls-Royce Ghost; wie een supercar wil aanschaffen, moet niet een alleen een sloot geld meenemen, maar ook de juiste connecties hebben. In Million Dollar Wheels koppelen Melissa, RD en Chadwick de juiste klant aan de juiste auto. Maar in een wereld waar een klantenbestand bijna net zo vluchtig is als de benzinedamp in een verbrandingsmotor en vrienden net zo snel vijanden worden, moet het trio alles op alles zetten om die felbegeerde auto op te snorren voordat de concurrent met de klant aan de haal gaat.

Volledig scherm Melissa Perry, RD Whittington en Chadwick Hopkins in 'Million Dollar Wheels'. © discovery

Deadpool 2

Veronica - 20.30

Veronica Superguide-score: ★★★

Zijn absurde methodes maken Deadpool (Ryan Reynolds) problematisch in teams en komt hij alleen te staan. Dan doet hij toch een poging een plek te verdienen bij de X-Men, waardoor hij het pad kruist van de stoere cyborg Cable (Josh Brolin). Liefhebbers van Deadpools supercynische humor vol verwijzingen en zelfspot kunnen hun lol op, want hij is weer in vorm. Hij valt een beetje in herhaling en de verhaallijn komt op het tweede plan, maar er zijn genoeg briljante scènes die dat goedmaken.

Massive Engineering Mistakes

National Geographic - 21.00

Een stuk moe metaal, een verkeerd aangedraaide bout of een niet uitgeslapen ingenieur: de mens schroeft al ruim 10.000 jaar de meest ingewikkelde constructies in elkaar. Negen van de tien keer blijft zo’n gevaarte fier overeind staan, maar soms gaat het ook gruwelijk mis. In Massive Engineering Mistakes wordt een aantal bouwtechnische blunders onder een vergrootglas gelegd. Zoals de problematische infrastructuur van de riolering in Baltimore, waar de ontlasting na een pittig buitje door de huizen dobbert.