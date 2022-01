Vanavond op tv: Down the Road, DNA onbekend en Baas in eigen zak

Down the Road

Nieuw programma

SBS6 – 20.30 uur



In Vlaanderen is het een gigantisch succes, en ook Polen, Roemenië en Duitsland hebben eigen versies van Down the Road. En hoewel het origineel al vier seizoenen op NPO 3 te zien is, krijgt Nederland ook een eigen variant. Niet bij de NPO maar op SBS6, waar Gordon zeven jongeren met het syndroom van Down op sleeptouw neemt voor een achttien dagen durende roadtrip door eigen land.

The Shape of Water

Film

SBS9 – 20.30 uur



1962, gedurende de Koude Oorlog. De dove schoonmaakster Elisa (Sally Hawkins) vindt op een dag samen met haar collega Zelda (Octavia Spencer) een visachtig wezen waarvoor ze snel empathie voelt. Dit schepsel is de laatste van zijn soort en wordt door de Amerikaanse overheid bestudeerd om eventueel te worden ingezet in het leger of in de ruimtevaart. Elisa wil het amfibisch wezen helpen ontsnappen uit het laboratorium.

DNA onbekend

Nieuw seizoen

NPO 1 – 20.33 uur



Dionne Stax reist voor AVROTROS nog een seizoen het land door om radeloze Nederlanders duidelijkheid te geven over hun afkomst. Want hoe kan het toch dat jouw neus zo lijkt op de dop van buurman André? Is dat toeval?

Volledig scherm Dionne Stax in DNA Onbekend. © AvroTros

Kids Behind Bars: Life of Parole

Crime + Investigation – 22.00 uur



Wanneer je als kind in de Verenigde Staten een moord begaat, is de kans groot dat je voor de rest van je leven achter de tralies belandt. Zonder kans op vervroegde vrijlating. Maar volgens het Amerikaanse Hooggerechtshof is zo’n straf een schending van het 8e amendement. In Kids Behind Bars: Life or Parole worden daarom acht zaken opnieuw bekeken. Dit keer het dossier van Dana Barker, die op 17-jarige leeftijd haar stiefmoeder doodde.

2Doc kort: Baas in eigen zak

NPO 2 – 23.07 uur



Krijsende kinderen, volle luiers en slapeloze nachten; voor veel mannen staat de komst van een ongeplande baby gelijk aan de ultieme nachtmerrie. Maar waarom vertrouwt de man vaak volledig op de anticonceptie van de vrouw? Wordt het niet eens tijd dat de man baas in eigen zak wordt?

