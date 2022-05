Vanavond op tv: Dwars door de Lage Landen, Voor hetzelfde geld en Justice League

Dwars door de lage landen

NPO 2 – 20.27 uur



Na bijna 700 kilometer lopen, is het einde in zicht. Eén van de laatste stops is de Achterhoek, waar Arnout en zijn kompanen al meteen door een buizerd worden aangevallen. Na een bezoek aan een barones, stuit het gezelschap in de stromende regen op schapenhoeder Suzanne. Zij verruilde haar flat in de Bijlmer een aantal jaar geleden voor een leven tussen driehonderd schapen op de Sallandse heuvelrug. Minder rustig gaat het er aan toe in Hellendoorn, waar het drietal terecht komt op een motorcross.

De school die kleur bekent

NPO 3 – 22.35 uur



De elf- en twaalfjarige kinderen uit de brugklas van de Glenthorne High School uit Zuid-Londen doen mee aan een experiment dat hen bewust moet maken van racisme. De schok is groot wanneer twee vrienden al bij de eerste opdracht merken hoeveel vooroordelen ze eigenlijk over elkaar hebben. De tweedelige documentaire won vorig jaar een BAFTA voor het beste realityprogramma.

Volledig scherm Een beeld uit De school die kleur bekent. © Channel 4

Voor hetzelfde geld

RTL 4 – 20.30 uur



Door de torenhoge huizenprijzen is het voor Remco en Lean niet meer mogelijk om in hun geliefde Slotervaart te blijven wonen. Want een ruim huis voor vijf ton met plek voor twee kinderen én Leans paaldanspaal is amper nog te vinden in Amsterdam. Aan Natasja Froger en makelaars Debbie en Vinod de taak om vier alternatieven in de provincie te vinden.

Justice League

Veronica – 20.30 uur



Geïnspireerd door Supermans onzelfzuchtige daad, schakelt Bruce Wayne (Ben Affleck) de hulp van een nieuwe bondgenoot in: Diana Prince (Gal Gadot). Ze stellen een team van superhelden samen om een nieuwe, grote vijand te verslaan. Maar zelfs de combinatie van Batman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash en Cyborg is misschien niet sterk genoeg om de wereld te redden van een allesverwoestende aanval.

I Was There

History – 21.25 uur



Met de overtuiging dat de geschiedenis een stuk beter te begrijpen is door erbij te zijn, keert Theo Wilson in I Was There terug naar de momenten die de geschiedenis hebben gevormd. In deze eerste aflevering reist hij naar 1937 waar de Hindenburg, ‘s werelds grootste zwevende vijfsterrenhotel ooit, door een combinatie van factoren brandend naar de grond stortte.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: