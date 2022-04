Vanavond op tv: Expeditie Nederland, Reizen Waes: Vlaanderen en De avondshow stand-ups

Expeditie Nederland

Nieuw programma NPO 2 - 18.30 uur Regionale verslaggevers van verschillende omroepen duiken in uiteenlopende thema’s in Expeditie Nederland . Rond deze thema’s gaan ze op zoek naar spraakmakende en ontroerende verhalen. En zo schetsen zij een eigen beeld van Nederland. Wat zijn de verschillen tussen de provincies? En wat houdt mensen bezig?

Uitstel van executie

Young Sheldon

Comedy Central - 20.30 uur Het is niet bepaald eenvoudig voor een uitzonderlijk slim kind om op te groeien op een plek als Oost-Texas, waar kerk en American football domineren. De familie van Sheldon Cooper doet er daarom alles aan om de veeleisende jongen te helpen, maar het is vooral de nuchtere Meemaw die hem steunt bij alle uitdagingen waar hij in de echte wereld tegenaan loopt.

Reizen Waes: Vlaanderen

NPO 3 - 22.01 uur



Tom Waes zat in maart 2020 nog net niet in het vliegtuig toen de pandemie begon. Maar een tv-seizoen zonder Reizen Waes ging er bij de Belgen niet in. En dus trok de wereld­reiziger in een speciale reeks het Vlaamse land door. Zijn eerste stop: West-Vlaanderen. Hier gaat Tom onder andere op bezoek bij een man die eigenhandig een replica van een tank uit de Eerste Wereldoorlog in elkaar zette.