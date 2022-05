Vanavond op tv: Fatale liefde, Selma's oorlog en Joker

Fatale liefde

Nieuw programma

NPO 3 - 20.25 uur



Nadat ze in 2020 voor Net5 al een serie maakte over huiselijk geweld, duikt Olcay Gulsen in Fatale liefde in de wereld van psychisch- en fysiek partnergeweld. En dat is hard nodig, want de afgelopen twee (corona)jaren is het aantal geweldsincidenten binnen een relatie verdubbeld. Hoe kan een relatie zo ontsporen dat er geweld aan te pas komt?

Selma’s oorlog

NPO 2 - 20.28 uur



Onder de schuilnaam Marga van der Kuit reisde verzetsvrouw Selma van de Perre tijdens de Tweede Wereldoorlog stad en land af om pakketjes af te leveren. Haar bezorgdienst liep goed tot ze in 1944 tegen de lamp liep en in concentratiekamp Ravensbrück belandde. Ze overleefde de gruwelijkheden, door tot ver na de oorlog in haar rol te blijven. In Selma’s oorlog keert de inmiddels 99-jarige Selma met Philip Freriks terug naar haar plekken van herinnering.

Volledig scherm Een beeld uit Selma's oorlog. © /

Say Yes to the Dress: Dubai

TLC - 20.30 uur



Waar komen huwelijkssprookjes beter tot leven dan in de bakermat van duizend-en-een-nacht? De Say Yes to the Dress-franchise breidt zich daarom uit naar het Midden-Oosten, waar de Libanese stylist Khalil Zein de bruiden van Dubai helpt met zoeken naar de perfecte jurk. In deze eerste aflevering gaat de Nederlandse Annabel op zoek naar haar bruidsjurk. Maar is die wel te vinden in het glitterparadijs van Khalil?

Joker

Veronica - 20.30 uur



Gotham, jaren ‘80. De labiele Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) werkt overdag als clown en ‘s avonds treedt hij op als stand-up comedian. Zonder succes. Hij wordt genegeerd, gepest en zelfs mishandeld. Hierdoor begint hij zijn grip op de realiteit te verliezen. Hij ontwikkelt een alter ego om de werkelijkheid aan te kunnen: de Joker.

Volledig scherm Een beeld uit Joker. © AP

Bargain Block

Nieuwe serie

Discovery - 21.30 uur



Ontwerper Keith Bynum en timmerman Evan Thomas slaan de handen ineen om in de vervallen wijken van Detroit verwaarloosde huizen op te kopen, voor weinig geld van een nieuw dak en een nieuwe verf te voorzien en vervolgens weer te verkopen. Dat doen de twee vooral met hun twee paar rechterhanden en tweedehands spullen, zodat het opgeknapte huis ook bereikbaar is voor starters.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: