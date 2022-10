Vanavond op tv: Gouden Televizier-Ring Gala 2022 en UEFA Europa League: FC Zürich - PSV

Penguins - Meet the Family

De pinguïn is niet één vogelras, maar een hele familie van maar liefst achttien verschillende pinguïnsoorten, en in deze natuurdocumentaire komen ze allemaal voorbij. Zo is er bijvoorbeeld de iconische keizerspinguïn, die op het ijskoude Antartica leeft. De Zuid-Afrikaanse zwartvoetpinguïn bevindt zich daarentegen liever onder de mensen. En de galapagospinguïn heeft een manier gevonden om te overleven op de warmste plekken.

UEFA Europa League: FC Zürich - PSV

De Vuilste Jobs van Nederland

Gouden Televizier-Ring Gala 2022

Heel Hilversum kijkt ieder jaar reikhalzend uit naar het Gouden Televizier-Ring Gala. Want hoge kijkcijfers zijn natuurlijk leuk, maar een gouden ring in de prijzenkast is nog veel leuker. Vorig jaar ging de documentaireserie De kinderen van Ruinerwold er met de hoofdprijs vandoor en dit jaar lijkt Boerderij van Dorst een grote kanshebber te zijn, al kan er tot het allerlaatste moment nog gestemd worden. Om deze editie iets unieker te maken, is er ook een Televizier-ster Impact aan het rijtje toegevoegd. Deze prijs is voor een programma, interview, documentaire of discussie dat of die meer biedt dan entertainment en echt een gevoelige snaar raakt. Lees hier wie dit jaar de genomineerden en de presentatoren zijn.