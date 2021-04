Vanavond op tv: Hacksaw Ridge, Despicable Me 2 en de Abba-docu van Nick, Simon en Kees

Omdat we sinds corona kampioen bankhangen zijn, lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Hieronder de kijktips voor vrijdag 30 april.

Shadowplay

Nieuwe serie

NPO 3 – 20.25 uur



Max McLaughlin (Taylor Kitsch), een politieman uit New York, maakt gebruik van zijn opdracht om in het naoorlogse Berlijn in 1946 een politiemacht op te zetten, om zijn dood gewaande broer te zoeken.

Hacksaw Ridge (2016)

Première

RTL 7 – 20.30 uur



Tijdens de Tweede Wereldoorlog redde legerarts Desmond Doss (Andrew Garfield) het leven van veel soldaten. Vanuit zijn geloof weigerde hij mensen te doden. Doss was de eerste soldaat die de Medal of Honor kreeg zonder ook maar één schot te hebben gelost. De film is geregisseerd door Mel Gibson.



Lees hier onze recensie over Hacksaw Ridge.

Oorlogsdrama Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Hacksaw Ridge



Despicable Me 2 (2013)

SBS9 – 20.30 uur



Een geheim laboratorium is gestolen en De Anti-Schurkenorganisatie schakelt Gru (stem van Steve Carell) in om het lab terug te halen. Samen met de excentrieke agent Lucy (stem van Kristen Wiig) moet Gru nu de wereld redden. Het valt allemaal niet mee en dan worden ook nog zijn Minions ontvoerd.

Volledig scherm Despicable Me 2 is vanavond om 20.30 uur te zien op SBS 9. © RV

Nick, Simon en Kees: Take a Chance on Me

Nieuwe show

NPO 1 – 20.35 uur



De drie Volendamse vrienden reizen af naar Zweden, het thuisland van Abba, de grote muzikale helden van Kees Tol. Ze starten hun avontuur in Stockholm, waar ze slapen in het hotel van Benny Andersson. Ze gaan op zoek naar twee vrouwelijke stemmen die tijdens de muzikale eindsessie de rol van Agnetha en Frida kunnen vertolken.



Lees hier het interview met Nick en Simon over Take a chance on me.

De Bluffer

Nieuwe show

NPO 1 – 21.30 uur



Een psychologisch spel waarbij één deelnemer zichzelf als een totaal ander iemand voordoet. Lukt het deze persoon om het publiek, zijn medekandidaten en presentator Rutger Castricum te misleiden?



Lees hier het interview met Rutger Castricum.

Volledig scherm Rutger Castricum presenteert vanavond De Bluffer op NPO 1. © Wessel de Groot

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: