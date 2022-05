Vanavond op tv: Halve finale Eurovisie Songfestival, Married at First Sight en Wonder Woman

Married at First Sight

RTL 4 – 20.30 uur



Na vijf maanden vol vlinders, teleurstellingen, gebroken harten en mismatches zit het liefdesavontuur erop. De finalegesprekken zijn nog maar net begonnen en Astrid is al emotioneel: tussen het koppelsweekend en het eindgesprek is er iets gebeurd tussen haar en Sander waardoor ze volledig van slag is. Ook het huwelijk van Caroline en Joep ligt in scherven. Valt er nog iets te lijmen of kunnen de scheidingspapieren getekend worden?

Volledig scherm Carlo Boszhard, de presentator van Married at first Sight. © Nander de Wijk/RTL

Zeeman Confronteert: Stalkers

RTL 5 – 20.30 uur



Thijs Zeeman en Nico van den Dries gaan de confrontatie aan met stalkers. Want wat beweegt hen, waarom rijden ze na zo veel waarschuwingen nog steeds dagelijks langs het huis van hun slachtoffer? En hoe kunnen wij ons wapenen tegen stalkers?

Eurovisie Songfestival 2022

NPO 1 – 21.00 uur



Oekraïne mag tijdens deze eerste halve finale dan wel de torenhoge favoriet zijn, maar Nederlands trots S10 doet het in de polls ook niet verkeerd. De diepte, volgens zangeres Stien den Hollander een ode aan het verdriet en de herinneringen die je met je meedraagt, bungelde bij de release nog ergens onderaan de statistieken, maar is sindsdien aan een flinke opmars bezig. Maar zingt S10 zich ook de finale van zaterdag in?

Wonder Woman

Veronica – 20.30 uur



Een Amazoneprinses (Gal Gadot) verlaat haar weelderige tropisch eiland voor een wereld met stedelijke stadsgezichten van glas en staal. Opgeleid door Griekse krijgers en uitgerust met uitzonderlijke gaven is ze de afgezant van de goden die zal uitgroeien tot een van de grootste heldinnen ooit.

Volledig scherm Wonder Woman. © AP

Onze eeuwige strijd tegen het water

NPO 2 – 20.28 uur



Na 43 jaar werd in 1997 de laatste hand gelegd aan de Maeslantkering gedraaid, waarmee de uit vijf stormvloedkeringen, twee sluizen en zes dammen bestaande Deltawerken officieel werden opgeleverd. In Onze eeuwige strijd tegen het water onderzoekt Pieter Jan Hagens of De Deltawerken de veiligheid van Nederland kunnen blijven waarborgen nu de zeespiegel stijgt en het water ons straks letterlijk tot aan de lippen komt te staan.

Volledig scherm Een beeld uit Onze eeuwige strijd tegen het water. © AVROTROS

