Vanavond op tv: Het blok Nieuw-Zeeland, Sterren in concert en WK voetbal: België-Canada

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor woensdag 23 november. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Het blok Nieuw-Zeeland - start seizoen 9

Net 5 - 18.30 uur

In Nederland vond Net 5 het na zeven seizoenen wel welletjes, maar in Nieuw-Zeeland wordt er in Het blok inmiddels al tien seizoenen noest door getimmerd. Het negende seizoen van het klusprogramma slaat z’n kamp op in Point Chevalier, waar vier nieuwe kluskoppels twee oude bungalows om moeten toveren in vier vrijstaande villa’s. De productie startte begin 2020 voortvarend, maar werd drie maanden later voor ruim een jaar opgeschort door het uitbreken van de coronapandemie.



WK Voetbal: België-Canada

NPO 1 - 19.50 uur

Onze Zuiderburen beschikten de afgelopen jaren over een fenomenale selectie met Kevin de Bruyne, Eden Hazard en Romelu Lukaku voorop. Maar de jaren beginnen te tellen. Als de Belgen nog iets voor elkaar willen boksen, moet het nu gebeuren. In hun eerste wedstrijd nemen ze het op tegen Canada, dat zich pas voor de tweede keer in de geschiedenis wist te plaatsen voor het WK. Misschien dat ze dat mede te danken hebben aan Bayern Münchens grote talent Alphonso Davies. Lees hier meer over het WK voetbal in Qatar.



The F word - eerste aflevering

24Kitchen - 20.05 uur

Laat je door de constant vuilbekkende Gordon Ramsay niet op het verkeerde been zetten: de ‘F’ in The F word staat niet voor ‘fuck’ maar voor ‘food, family & fun’. In de kookshow nemen in elke aflevering twee families het in het speciale F word restaurant tegen elkaar op. Ze worden bijgestaan door verschillende beroemdheden, die niet te beroerd zijn om een potje mee te koken.



Twister

Veronica - 20.30 uur

Veronica Superguide-score: ★★★★

Een wervelende tornadofilm, die niet de adrenalinestoot van Speed creëert, maar daar soms dicht in de buurt komt. Meteoroloog Bill Harding (Bill Paxton) jaagt met zijn ex, dr. Jo Harding (Helen Hunt) en een groep avonturiers op tornado’s. Hij wil van Helen slechts een handtekening onder de echtscheidingspapieren, maar na een paar heftige ervaringen ruimt zijn nieuwe liefde dr. Melissa Reeves (Jami Gertz) zonder slag of stoot het veld. De waanzinnige en uiterst realistische special effects staan garant voor een fiks portie spektakel.



Sterren in concert: Mart Hoogkamer in Ahoy (deel 1)

NPO 3 - 21.12 uur

Begin 2020 had nog geen hond van hem gehoord, krap drie jaar later is dat wel even anders. Nadat hij viraal ging met tranentrekker Unchained melody en een gigantische hit scoorde met Ik ga zwemmen (in Bacardi Lemon), kon niemand meer om Mart Hoogkamer heen. In april kwam de grootste droom van de Leidse vibratokoning uit: een concert in het Rotterdamse Ahoy.