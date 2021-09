Vanavond op TV: Het Jachtseizoen, Spaanders en In de voetsporen van de Wederopbouw

Het gekonkel is begonnen bij Robinson: irritatie tussen Rob Geus en John de Bever

10 september De eerste irritaties waren bij Expeditie Robinson vanavond goed merkbaar. Nadat Jay Jay Boske de proef op Tweede kanseiland had gewonnen, vreesden John de Bever en Rob Geus dat ze weggestemd zouden worden. Onmiddellijk begon De Bever te stoken en gooide hij de knuppel in het hoenderhok. ,,Mocht ik naar huis gaan dan wil ik jullie bedanken dat jullie heel lief voor mij zijn geweest. Maar ik geef je een advies: ik zou op Rob stemmen, want ik ben iets sterker.”