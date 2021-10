Vanavond op tv: Het perfecte plaatje, De Grote Kleine Treinencompetitie en Je huis op orde

Deadliest Catch: Bloodline

Nieuw seizoen

Discovery – 20.30 uur



Visser Josh Harris vond in het eerste seizoen een mysterieuze landkaart van zijn overleden vader en ontdekte dat hij de ideale vislocatie had gevonden in Hawaï. In dit tweede seizoen gaat Josh met beste vriend Casy naar deze plek om een eigen vissersbedrijf op te bouwen, maar de pandemie zorgt al snel voor problemen. Daardoor moeten de vissers grote risico’s nemen.

Het perfecte plaatje

Nieuw seizoen

RTL 4 – 20.30 uur



Een nieuwe club bekende koppen laat zich omscholen tot professionele fotograaf in Het perfecte plaatje. Bij de eerste opdracht kruipen de BN’ers in de huid van een paparazzifotograaf. Ze moeten confronterende plaatjes van elkaar schieten. Voor de tweede opdracht moeten ze werken met honden, maar die laten zich niet zo makkelijk vastleggen.

De Grote Kleine Treinencompetitie

Nieuw programma

NPO 1 – 20.35 uur



Een programma over modeltreinen met André van Duin als machinist. In deze mix van Heel Holland Bakt en LEGO Masters knutselen modeltreinbouwers originele modeltreinbanen in elkaar.

Volledig scherm Evan Daes, André van Duin en Diane Meyboom in De Grote Kleine Treinencompetitie. © MAX

Mountain Men

Nieuw seizoen

History - 21.25 uur



In Mountain Men draait het om overleven in de brute wildernis. Tom en Nancy moeten de isolatie van hun huis regelen, Jake komt tijdens het jagen een ratelslang tegen en Eustace leert zijn buren wat ‘manieren’.

Je huis op orde

Nieuwe serie

SBS6 – 21.30 uur



Wie wat bewaart, die heeft wat. Met dat spreekwoord in het achterhoofd verklaren verzamelaars waarom ze dozen vol oude computerkabels hebben liggen en geen afscheid kunnen nemen van kleding waar ze al jaren niet meer in passen. Wanneer dat beperkt blijft tot een volle zolder is dat nog acceptabel, maar wanneer het halve huis onbewoonbaar wordt, is hulp nodig. Viktor Brand en zijn team helpen met opruimen en bewustwording door alle spullen van de verzamelaars in een loods tentoon te stellen.

