Vanavond op tv: Hunted Vips, Tot de laatste snik en Sluipschutters

Eveline’s Asian Streetfood

Nieuw programma

24Kitchen – 18.00 uur



Haar roots mogen dan wel in een plattelandsdorpje in de buurt van Shanghai liggen, in 1999 schreef Eveline Wu geschiedenis door in Heerlen het eerste wok-restaurant van Nederland te openen. In Eveline’s Asian Streetfood laat de Chinees-Eindhovense chef-kok zien dat de Aziatische keuken heel wat meer behelst dan Babi Pangang met witte rijst.

Hunted Vips

Nieuw seizoen

NPO 3 – 20.25 uur



Een nieuwe groep BN’er-koppels staat weer klaar om uit de handen van de hunters te blijven. Onder hen Nasrdin Dchar en Walid Benmbarek, die het hopelijk een stuk beter doen dan hun Mocro Maffia-collega’s Bilal Wahib en Oussama Ahammoud uit het eerste seizoen.

Het Uur van de Wolf: Tot de laatste snik

NPO 2 – 20.26 uur



Tina Turner hing haar microfoon op 69-jarige leeftijd aan de wilgen, Tony Bennett zong zijn laatste noot op z’n 95ste en de inmiddels 81-jarige Britse rokkenjager Tom Jones wil van stoppen niets weten. Maar hoe weet je als artiest wanneer het tijd is om je mond te houden? In Tot de laatste snik volgen we de worsteling van onder andere Angela Groothuizen en Jan Rot om door te gaan.

Volledig scherm Een beeld van Jan Rot uit Tot de laatste snik. © NTR

Death in Paradise



Nieuw seizoen

BBC First – 21.05 uur



De moord uit de kerstspecial is koud opgelost of een ontvoering laat het politieapparaat op het oog zo idyllische eilandje Saint Marie opnieuw overuren draaien. De zaak loopt pas écht uit de hand als er bij de ontvoering een dodelijk slachtoffer valt. Neville en zijn collega-dienders moeten uitzoeken hoe een eenvoudige ontvoering zo uit de hand heeft kunnen lopen.

Sluipschutters

Nieuw seizoen

NPO 3 – 21.26 uur



Van extreemrechts tot multi culti, van sukkels tot helden en alles daartussen; grappenmakers Ronald Goedemondt, Bas Hoeflaak, Leo Alkemade en Jochen Otten laten met het grootste gemak weer de meest kleurrijke types de revue passeren om zo de burgerlijke realiteit een flinke optater te geven.

Volledig scherm Een beeld van Ronald Goedemondt, Bas Hoeflaak, Leo Alkemade en Jochen Otten uit Sluipschutters. © BNNVARA

Naar bed

Nieuw programma

NPO 3 – 21.56 uur



Oud, jong, monogaam, polyamorous, veertig jaar getrouwd of net verkering; in Naar bed bespreekt een aantal stellen hun relatie vanuit de meest intieme plek in het huis: de slaapkamer. Want hoe hou je het vol als je partner meer oog heeft voor z’n Playstation dan voor jou en hoe blijf je aardig als je tortel de afwasmachine wéér niet heeft uitgeruimd?

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: