Vanavond op tv: Huss, Hier zijn de Van Rossems! en Ik vertrek

Legendari­sche Top of Flop-presenta­tor Herman Stok (93) overleden: met al die liefdes­brie­ven deed hij nooit iets

2 juni De presentator van Top of Flop, het allereerste jongerenprogramma op de Nederlandse televisie, is niet meer. Geboren Rotterdammer Herman Stok, die zestig jaar geleden voor het eerst te zien was op de beeldbuis en tal van programma’s voor de Vara presenteerde, overleed op 93-jarige leeftijd. Hij was al even ziek.