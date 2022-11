Vanavond op tv: Isola Di Beau, De Oranjewinter en WK Voetbal: Qatar - Ecuador

Heerlijk zappen in het weekend? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor zondag 20 november. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Studio WK 22 - eerste aflevering

NPO 1 - 15.13

Samen met bekende Studio Voetbal-gezichten als Rafael van der Vaart en Ibrahim Afellay duikt Sjoerd van Ramshorst de komende weken in het WK voetbal. Welke spelers kleuren er binnen de lijntjes, welk elftal gaat verrassen en wie hadden er beter thuis kunnen blijven? Verwacht geen oeverloze voetbalpolonaise: in Studio WK wordt ook aandacht besteed aan de zwarte rand om dit wereldkampioenschap. Lees hier meer over het WK.

WK Voetbal: Qatar - Ecuador

NPO 1 - 16.50

Er is nogal wat te doen over het WK voetbal in Qatar. Mensenrechten, de positie van vrouwen, de arbeidsomstandigheden voor arbeidsmigranten; ze zijn bepaald niet geweldig in de Arabisch emiraat. Desondanks staan de komende weken alle schijnwerpers gericht op de exorbitant rijke oliestaat. In de openingswedstrijd speelt het gastland, met Hassan Al-Haydos als aanvoerder, tegen Ecuador. Voor Qatar is het de eerste keer dat het land deelneemt aan de eindronde van een WK, de Ecuadorianen doen voor de vierde keer mee aan de groepsfase.

De Oranjewinter - eerste aflevering

SBS6 - 19.00

Om Studio WK van wat repliek te dienen, schuift SBS6 het Vandaag Inside-trio Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp naar voren om ons dagelijks bij te praten over het WK Voetbal. Maar het is in De Oranjewinter niet enkel voetbal wat de klok slaat; ook de actualiteit en entertainment krijgen er tot en met 18 december dagelijks verbaal van langs. Hélène Hendriks is ook van de partij: zij houdt ons de komende weken op de hoogte vanuit Qatar.

Volledig scherm Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp in 'De Oranjewinter'. © Talpa

Isola Di Beau - eerste aflevering

RTL 4 - 20.00

Veertien jaar was het aan de Côte d’Azur een komen en gaan van BN’ers. Hun bestemming: Villa Felderhof, waar gastheer Rik Felderhof zijn logés het hemd van het vege lijf vroeg. In de categorie ‘beter goed gejat dan slecht bedacht’ deed Beau van Erven Dorens in Lago di Beau exact hetzelfde, zij het een stuk minder succesvol. Toch keert hij terug met hetzelfde concept, maar wordt het Comomeer ingeruild voor Sardinië. Beaus eerste gasten: Diederik Ebbinge en Matthijs de Ligt. Lees hier meer over het nieuwe seizoen.

Chivalry - eerste aflevering

BBC First - 21.00

Om een mislukt filmproject te redden van de prullenbak, laat een grote studio producent Cameron (Steve Coogan) en regisseur Bobby (Sarah Solemani) invliegen. Bobby, een ambitieuze filmmaker bij wie na haar low budget filmhuisdebuut een kilo veren in haar achterste belandde, wordt over de drempel getrokken door de belofte na deze erotische thriller eindelijk haar feministische, Bijbelse film te kunnen maken. Maar terwijl de twee aan het filmen slaan, wordt steeds duidelijker dat ze slechts pionnen zijn in de verborgen agenda van de studio.

Volledig scherm Steve Coogan en Sarah Solemani in 'Chivalry'. © TMDb

Andere Tijden Sport

NPO 1 - 22.19



Louis van Gaal staat voor zijn laatste kunstje: als bondscoach van Oranje op jacht naar wereldgoud in Qatar. Zijn rijke trainerscarrière kent geen geheimen meer: winst van landstitels en Europa Cups, derde op het WK 2014 in Brazilië met Oranje, het Totale Mens-principe; het is inmiddels gesneden koek. Maar we weten weinig van zijn voetbaljaren. Wat was hij voor voetballer? En huisde in voetballer Van Gaal al een coach?

Volledig scherm De voetbaljaren van Louis van Gaal in 'Andere Tijden Sport'. © NTR