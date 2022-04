Vanavond op tv: Je zal het maar hebben, Puberruil en Happy Trending

Je zal het maar hebben

NPO 3 - 20.25 uur De achttienjarige Niels Vink uit Venlo raakte toen hij jong was besmet met de meningokokken­bacterie, die een ernstige bloedvergiftiging veroorzaakte. Ondanks dat zijn onderbenen en vingers geamputeerd moesten worden, liet hij zich niet uit de baan slaan en nam hij vorig jaar deel aan het Paralympische rolstoeltennistoernooi in Tokio. En met succes: hij wist de gouden en bronzen medailles te winnen.

Dwars door de Lage Landen

NPO 2 - 20.25 uur Na de drukte van Antwerpen zoekt het trio in deze aflevering de rust op in de verlaten Vlaamse Kempen. Hoewel de groene leegte wellicht anders doet vermoeden, werden er op deze vlakte de afgelopen jaren meer dan een miljoen Chinese wolhandkrabben gevangen. Deze krabben eten alles en zijn inmiddels een groot gevaar geworden voor de biodiversiteit.

American Made

Puberruil

Nieuw seizoen NPO 3 - 21.01 uur Steenrijk, straatarm , Jouw vrouw, mijn vrouw en Doe alsof je thuis bent ; op tv stapt men al jaren uit de eigen bubbel om een paar dagen in andermans leven te kijken. Na vier jaar keert Puberruil , een van grondleggers van de ruil-tv, terug op tv. Met Jan Kooijman als presentator, wisselt in deze eerste aflevering de zeventienjarige politieke VVD-tijger Joep met de zestienjarige Dion, die zijn school heeft ingeruild voor een eigen autobedrijf.

Happy Trending

Nieuw programma

Flitsbezorging, waardoor je binnen drie minuten boodschappen in huis hebt of Juice Channels, die de meest vuige roddels op sociale media zetten; in Happy Trending nemen Défano Holwijn en Emma Wortelboer de trends van dit moment onder de loep. Is flitsbezorger Gorillas bijvoorbeeld écht sneller dan zelf even naar de supermarkt fietsen?