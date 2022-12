Vanavond op tv: Kerstduetten, Gedeelde smart en All you need is love

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor zaterdag 24 december. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

All you need is love - kerstspecial

RTL 4 - 20.00 uur

Kerstavond zonder Robert ten Brink is een beetje te vergelijken met een kerstdis zonder Viennetta of een boom zonder ballen. Best oké, maar niet compleet. En dus staat de avond voor kerst opnieuw in het teken van de ware liefde, hartverwarmende herenigingen en romantische verrassingen. ‘Dr. Love’ reist weer stad en land af om geliefden bij elkaar te brengen. Want helemaal niemand wil met kerst alleen zijn.

André Rieu viert kerst in Londen - kerstspecial

NPO 1 - 20.29 uur

Vanuit een tot de nok toe gevulde en met bomen, ballen, lampjes en slingers versierde Wembley Arena laten vioolvirtuoos André Rieu en zijn Johann Strauss Orkest Londen op z’n muzikale grondvesten trillen. In een bonte, lange mix van traditionele kerstliedjes, romantische walsen en feestelijke meezingers passeren onder meer Leonard Cohens Hallelujah, de gospelklassieker The Holy City en het meeslepende Concierto de Aranjuez de revue.

Kerst met de familie Meiland - kerstspecial

SBS6 - 20.30 uur

Golven, captain’s dinners en roedels Amerikaanse pensionado’s. Van winterse taferelen is in deze kerstspecial weinig sprake; de Meilandjes verruilen standplaats Noordwijk deze kerst niet voor de Lapse of Franse sneeuw, maar dobberen de zon tegemoet tijdens een cruise over de Middellandse Zee. Opstapplek is Barcelona, waar de familie direct de Ramblas opduikt om de creditcard flink te laten wapperen.

Volledig scherm De familie Meiland in Kerst met de familie Meiland. © Talpa TV

Gedeelde smart

NPO 1 - 22.03 uur

Wie dwars door kerstavond heen wil dutten, is met Gedeelde Smart aan het verkeerde adres. De theatershow van de koningin van het Nederlandse cabaret (Brigitte Kaandorp) en de keizerin van het vaderlandse chanson (Jenny Arean), is namelijk luidruchtig en onstuimig. Met twee buitengewone stemmen, de een als een orkaan in augustus, de ander als een merel in mei, geven de twee comédiennes een masterclass in liedjes, de liefde en lol.

Volledig scherm Jenny Arean en Brigitte Kaandorp in 'Gedeelde Smart'. © Ben van Duin

Kerstduetten - kerstspecial

NPO 2 - 22.48 uur

De dood, tweedeling, eenzaamheid... In navolging van Jan Terlouw giet dit keer Stef Bos de thema’s van het afgelopen jaar in een nieuwe versie van het aloude kerstverhaal en brengt dat vanuit een pittoresk Loenen aan de Vecht tot leven. Zijn verhaal wordt muzikaal omlijst door de klanken van Edsilia Rombley, die samen met Diggy Dex, Frank Boeijen, Berget Lewis en Desray vanuit de Grote Kerk de grootste kerstklassiekers zingt.