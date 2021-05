Vanavond op tv: Keuringsdienst van waarde en Pak de macht

Omdat we sinds corona kampioen bankhangen zijn, lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Hieronder de kijktips voor donderdag 13 mei.

Keuringsdienst van Waarde

NPO 3 – 20.25 uur



Je hebt gewoon vlees, maar tegenwoordig ook ‘culinair vlees’. Staat op het pakje. Een zelfde stuk van het varken, maar het een heet culinair en het andere niet. Drie keer raden welke duurder is. En dan blijkt er iets geks: in het culinaire vlees zit altijd flink wat toegevoegd water. Hoe culinair is dat water en wat doet het in je varkenshaas?

Volledig scherm Een nieuwe aflevering van Keuringsdienst van Waarde is vanavond om 20.25 uur te zien op NPO 3. © KRO-NCRV

Life of the Party (2018)

Première

Net5 – 20.30 uur



Wanneer haar man haar plotseling dumpt, maakt de toegewijde huisvrouw Deanna (Melissa McCarthy) een nieuwe start. Ze schrijft zich in bij haar dochters universiteit om haar diploma te halen. De steeds meer uitgesproken Deanna stort zich halsoverkop in het studentenleven.



Lees hier onze recensie over Life of the Party.

Life of the Party Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Komedie



American Dad! Seizoen 16

Nieuw seizoen

Comedy Central – 20.00 uur



Het Stars and Stripes-gevoel viert hoogtij in deze komische animatieserie als Stan zijn familie op een lesje CIA-geschiedenis trakteert, terwijl ze Steve’s bibliotheekkaart in Little Columbia laten lamineren.

Pak de macht

NPO 3 – 21.00 uur



Tim Hofman kijkt naar een van de machtigste organisaties in ons leven: de Europese Unie. Wie trekken daar eigenlijk aan de touwtjes? En verdelen zij de miljarden aan Europese belasting wel op een eerlijke manier?

Volledig scherm Vanavond om 21.00 uur is Tim Hofman te zien met Pak de macht. © BNNVARA

Stand van Nederland: Generatie Next

NPO 2 – 22.00 uur



De moeder van millenial Elen Demir heeft haar mond vol van de vrouwenemancipatie in de jaren ’70. Zij had met haar vriendinnen immers gezorgd dat vrouwen dezelfde rechten hadden als de man. Maar is die strijd eigenlijk wel gestreden? Verdienen vrouwen niet nog steeds minder geld?

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.