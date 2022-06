Vanavond op tv: Kinderen kopen een huis, Tussen kunst en kitsch en Battle of the Sexes

Departures

Nieuw seizoen

Net5 – 20.30 uur



Kendra Malley, detective bij het Canadese Transport Safety Investigation Bureau (TSIB), heeft nog maar net het onderzoek naar de crash van Vlucht 716 afgerond of er is alweer een nieuwe zaak. Op het platteland van Michigan is de experimentele hogesnelheidstrein van Chicago naar Toronto ontspoord, met een groot aantal doden tot gevolg. Kendra moet uitvinden of de trein uit de rails is gejaagd of dat het toch om een noodlottig ongeluk gaat.

Battle of the Sexes

Paramount Network – 20.30 uur



De zinderende tenniswedstrijd in 1973 tussen de nummer één van de wereld Billie Jean King (Emma Stone) en ex-kampioen en notoire ritselaar Bobby Riggs (Steve Carell) werd bestempeld als de ‘Battle of the Sexes’. Het werd het meest bekeken sportevenement aller tijden. De wedstrijd wist de tijdgeest te vangen en bracht een wereldwijde conversatie op gang over gendergelijkheid. Het bracht ook de feministische beweging in een stroomversnelling. King en Riggs, gevangen in alle media-aandacht, stonden lijnrecht tegenover elkaar in de discussie. Maar buiten de tennisbaan vochten ze allebei een nog veel persoonlijkere en complexere strijd.

Tussen kunst en kitsch

NPO 1 – 20.33 uur



Expert Rob Driessen taxeert een penduleklok, gemaakt door Jan Eisenloeffel. De Nederlandse edelsmid was gespecialiseerd in dit type klok. Expert Paul van Rosmalen bekijkt een schilderij van de Curaçaose schilder Hipolito Ocalia, die autodidact was, en bewondert diens aangeboren talent. Expert Robert Aronson bestudeert een blauwwit aardewerken plaque. Oorspronkelijk werden dit ‘porseleinen schilderijtjes’ genoemd. Het is een soort uitvergrote tegel, maar gemaakt om ingelijst te worden, net als een schilderij.

Ancient Impossible

History – 21.25 uur



De piramides van Gizeh, het Britse Stonehenge en de Chinese Muur. Met een beetje ruimtelijk inzicht en een paar hijskranen en vorkheftrucks kom je er uiteindelijk wel, maar hoe kregen ze dit soort bouwwerken in de oudheid toch in elkaar geschroefd? Ancient Impossible gaat terug in de tijd en duikt in deze eerste aflevering in de technologie die de Romeinen gebruikten om enorme objecten te verplaatsen bij de tempels van Baalbek.

Kinderen kopen een huis

SBS6 – 21.30 uur



Ilze en Raymond willen niets liever dan Raymonds praktische woning inruilen voor een romantisch huisje. Maar Raymonds twee kinderen denkt daar nét even anders over. Na de scheiding zijn ze al zo vaak verhuisd dat ze de dozen niet opnieuw willen inpakken. Maar nu ze de regie in handen krijgen, worden ze wél enthousiast.

