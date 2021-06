Omdat we sinds corona kampioen bankhangen zijn, lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Hieronder de kijktips voor dinsdag 1 juni.

Baby Chimp Rescue

Nieuwe show

NPO 2 – 19.25 uur



Het echtpaar Jim en Jenny Desmond had nooit gedacht dat ze surrogaatouders van 21 chimpansees zouden worden, maar nu barst hun huis in Liberia uit zijn voegen. Hun droom is om een nieuw reservaat in het bos voor ze te bouwen.

3Doc: Moordtieten

NPO 3 – 20.25 uur



Dionne Slagter besloot acht jaar geleden haar borsten te laten vergroten, omdat ze na jaren van pesterijen en een periode van anorexia dolgraag vrouwelijke vormen wilde. Maar wat heeft ze eigenlijk in haar lijf zitten? Ze onderzoekt de gevaren van haar siliconen borstimplantaten en komt tot een schokkende ontdekking.

Kees van der Spek: Oplichters aangepakt

RTL 5 – 20.30 uur



Een uniek kijkje achter de schermen. Inschattingsfouten, corrupte politie en andere factoren hebben de afgelopen twee jaar ook weleens roet in het eten gegooid. Wees getuige van de frustrerende speurtocht naar oplichters van de studiefinancieringsdienst DUO in Valencia, een extreem verderfelijke pedofiel in Limburg en een Yahoo Boy met vakantieplannen in Ghana.

Vier handen op één buik

Laatste aflevering

NPO 3 – 21.25 uur



Jennifer (20) is opnieuw zwanger nadat ze haar eerste kindje liet weghalen. Een laag zelfbeeld en gebrek aan zelfvertrouwen maken het lastig om de zwangerschap te omarmen. Patty Brard ondersteunt haar.

Volledig scherm De laatste aflevering van Vier handen op één buik is om 21.25 uur te zien op NPO 3. © BNNVARA

De Druiventros: D’r op of d’r onder

RTL 4 – 21.30 uur



Het is tijd voor het laatste concept: BBQ & Beer. Een samenwerking tussen Janny en haar vader, Ad. Ze willen niet onderdoen voor Rob en trekken alles uit de kast. Welk concept valt het meest in de smaak bij de gasten?

