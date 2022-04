Vanavond op tv: Mr. Frank Visser, The Passion en Slavia Praag - Feyenoord

Keuringsdienst van waarde

NPO 3 - 20.25 uur

Lang had de mens een reuzen­honger, maar wie nu een blik werpt in het groenteschap ziet dat die tijd voorbij is. Daar ligt inmiddels een groot assortiment aan kleine groenten. Van baby-broccoli tot baby-biet, en mini-komkommers tot mini-krieltjes. Maar waarom eigenlijk? En hoe?

Volledig scherm Een beeld uit Keuringsdienst van waarde. © KRO-NCRV

Mr. Frank Visser: Hoe is het nu met?

SBS6 - 20.30 uur



Afgelopen september werd Mr. Visser opgetrommeld door Alfred, die in het Drentse dorpje Zwartemeer ruzie had met zijn buren Jos en Manuela. Zij hadden zonder overleg de heg uit de grond getrokken om vervolgens op zíjn grond een hoge schutting neer te zetten. Het oordeel van Frank Visser was snoeihard: de nieuwe schutting moest verplaatst worden naar de erfgrens. Maar is daarmee ook de rust wedergekeerd?

The Passion

NPO 1 - 20.34 uur



Witte Donderdag 2020 had voor Soy Kroon en Trijntje Oosterhuis een waar spektakelstuk moeten worden, maar corona zorgde ervoor dat The Passion niet kon plaatsvinden. Trijntje mocht vorig jaar dan tóch eindelijk, en Soy speelt Jezus dit jaar in de Achterhoek. Live vanuit Doetinchem brengt hij samen met onder anderen Noortje Herlaar (Maria), Dennis Weening (Judas) en Kim-Lian van der Meij (Maria Magdalena) bekende hits ter gehore in het bekende televisie-evenement.

Volledig scherm Soy Kroon als Jezus in The Passion. © RV

UEFA Conference League: Slavia Praag - Feyenoord

Veronica - 21.00 uur



De Rotterdamse club staat direct na PSV - Leicester City tegenover Slavia Praag. De mannen uit Tsjechië speelden eerder nog gelijk tegen Feyenoord, dus het belooft spannend te worden voor de Europese clubs.

Flee

NPO 2 - 22.26 uur



Flee is een geanimeerde documentaire over de vlucht van de Afghaanse homoseksuele Amin en zijn familie naar Denemarken in de jaren negentig. Academicus Amin (36) vertelt, geanonimiseerd, over de toedracht van zijn vlucht voor de Mujahedeen als minderjarige. Jeugdvriend en filmmaker Jonas Poher Rasmussen weeft interviews, animatie en archiefbeeld tot een hybride documentaire over een man die worstelt met zijn traumatische verleden.

Line of Duty

Nieuw seizoen

RTL 8 - 23.40 uur



Anticorruptie-eenheid AC-12 krijgt een bezoekje van forensisch onderzoeker Tim Ifield, die grote vraagtekens zet bij de werkwijze van DCI Roz Huntley (Thandiwe Newton, Westworld). Zij is de gevierde vrouw na de arrestatie van een seriemoordenaar, maar Ifield gelooft niets van de door Huntley bij elkaar verzamelde bewijslast.

