Vanavond op tv: Obese, Hollandse zaken en Het perfecte plaatje in Argentinië

Hollandse zaken

Nieuw programma

NPO 2 – 20.25 uur



Nu de coronaperiode achter ons ligt, lijken de bomvolle ziekenhuizen bijna iets uit een ver verleden. Niet iedereen is even goed uit de strijd gekomen. Naar schatting zijn er tienduizenden Nederlanders die maanden na hun coronabesmetting nog stevige klachten hebben. In de eerste aflevering van Hollandse zaken duikt Cees Grimbergen in Long Covid. Want, is hier niet veel te weinig aandacht voor?

Obese

Nieuw seizoen

RTL 5 – 20.30 uur



Geen sessies met fitnesscoach Radmilo of diëten vol selderij, gekookte kip en wortels: het achtste seizoen van Obese krijgt met Miljuschka Witzenhausen niet alleen nieuw gezicht, het programma kent ook een andere opzet. De nadruk ligt dit keer meer op het veranderen van de levensstijl. In de eerste aflevering het verhaal van de dertigjarige juf Bibi, die er klaar mee is om haar dochter vanaf de zijlijn te zien opgroeien.

Het perfecte plaatje in Argentinië

Nieuw seizoen

RTL 4 – 20.30 uur



Een nieuwe club BN’ers laat zich omscholen tot professioneel fotograaf. Dit keer niet met de laarzen in Nederland, want de deelnemers schieten hun plaatjes in dit speciale seizoen in Argentinië. Voor Renée Soutendijk, Jochem van Gelder, Babette van Veen en consorten niet alleen een voor- maar ook een nadeel. Want in plaats van negen maanden, hebben ze dit keer slechts drie weken om het fotograferen onder de knie te krijgen.

Babette van Veen, één van de deelnemers van Het perfecte plaatje in Argentinië.

Het grote hokjesexperiment

NPO 1 – 20.33 uur



Jongeren hebben een grote mond, Marokkanen zijn zo goed als allemaal crimineel, homo’s moeten niet zo verwijfd doen en bejaarden en hun elektrische fiets zijn een gevaar op de weg. We plaatsen, meestal zonder daar echt bewust van te zijn, elkaar graag in een hokje. Aan de hand van een aantal stellingen proberen Tijs van den Brink en Giovanca Ostiana in Het grote hokjesexperiment inzicht te geven in de manier waarop wij mensen over elkaar denken. Want op het tweede gezicht blijken we een stuk minder van elkaar te verschillen dan gedacht.

Deadliest Catch: Bloodline

Discovery – 21.30 uur



Tijdens de renovatie van de vissersboot Cornelia Marie vond Josh Harris een mysterieuze landkaart van zijn overleden vader. Zo ontdekte hij dat pa Phil dé ideale vislocatie had gevonden bij Hawaï. Samen met zijn partner Casey ving Josh de afgelopen maanden de ene krab na de andere. Maar door de enorme vraag heeft Josh dringend extra hulp nodig. Die lijkt hij te hebben gevonden in zijn halfbroer Shane, die hij al jaren niet gezien heeft. Maar zit die wel te wachten op deze onverwachte familiereünie?

