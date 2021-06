Omdat we sinds corona kampioen bankhangen zijn, lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Hieronder de kijktips voor woensdag 30 juni.

Doubling Down with the Derricos

Nieuwe show

TLC – 20.30 uur



Nadat Karen en Deon in een rap tempo twee kinderen op de wereld zetten, volgden er nog een tweeling, een vijfling, nóg een tweeling én een drieling. Maar veertien kinderen betekent wel bergen was, een lege portemonnee en veertien keer zoveel stress.



Opstand op de Neptunus

NPO 2 – 20.30 uur



Het is de bloedigste opstand op zee in ons slavernijverleden en toch kent haast niemand het verhaal. In 1785 ontploft een Zeeuws schip na een hevige strijd voor de Ghanese kust. Sosha Duysker reconstrueert met historicus Ruud Paesie in deze documentaire het bloedstollende drama op zee.



Die Hard 4.0

Veronica – 20.30 uur



John McClane (Bruce Willis) komt opnieuw in actie, wanneer een groep internetterroristen van plan is om alle computers in Amerika plat te leggen op Onafhankelijkheidsdag. Geholpen door de jonge hacker Matt (Justin Long) is alle hoop in Washington eens te meer gevestigd op de onvermoeibare McClane.



Herinneringen voor het leven: Stop dementie

NPO 1 – 21.20 uur



Ieder mens heeft eigen dierbare herinneringen, maar wat als die vervagen? In Herinneringen voor het leven vertellen mensen met Alzheimer en hun familieleden hun persoonlijke, vaak hartverscheurende verhaal. Dionne Stax presenteert, terwijl een aantal BN’ers met een fotocamera het land in gaan naar plekken waar herinneringen gecreëerd worden.

De wilde stad

National Geographic – 22.00 uur



Deze documentaire schetst een beeld van de stad vanuit een totaal nieuw perspectief, dat van de onopgemerkte inwoners: de vele wilde dieren en planten. Bergketens van glas en beton, industriële savannes, kilometers rioolbuizen. Voor een groot aantal wilde dieren, bomen en planten zijn onze straten, tunnels, waterwegen en gebouwen van baksteen net zo geschikt en aantrekkelijke als een oerbos of nieuwe wildernis.

