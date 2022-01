Vanavond op tv: Over mijn lijk, Snackmasters en Steenrijk, straatarm

Over mijn lijk

NPO 1 – 21.30 uur De bucketlist van presentator Tim Hofman is iets minder urgent dan die van Patrick, Jip, Kiki, Roy, Francis en Irene. Zij lijden aan een ongeneeslijke vorm van kanker, maar zijn niet van plan om bij de pakken neer te zitten. In deze aflevering gaat Tim langs bij de 32-jarige Francis, die ondanks haar hersentumor nog zoveel mogelijk van de wereld wil zien.

Steenrijk, straatarm

SBS6 – 20.30 uur



In Steenrijk, straatarm wisselen twee huishoudens met een volledig tegengesteld welstandniveau voor een week lang van huis, budget en dagelijks leven. Met in deze aflevering Naomy en Anouschka. De Amsterdamse Naomy is eigenaar van een sport-imperium en heeft haar schaapjes al jaren op het droge. Hoe anders is het bij de Friese Anouschka, die van tachtig euro per week moet zien rond te komen. Hoe voelt het voor haar om in een week tijd 1250 euro stuk te kunnen slaan?