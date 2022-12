Vanavond op tv: Peppermint, Lauren! en WK Voetbal: Argentinië - Kroatië

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor dinsdag 13 december. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

WK Voetbal: Argentinië - Kroatië

NPO 1 - 19.52

Na een zware wedstrijd is het is Oranje niet gelukt om te winnen van Argentinië, maar zal het Kroatië wel lukken? Vanavond spelen zij de halve finale tegen elkaar. Kroatië heeft Brazilië kunnen verslaan in de kwart finale, dus de Argentijnen moeten ze absoluut niet onderschatten. Wie zal er winnen? Lees hier meer over het WK voetbal in Qatar.

Volledig scherm Sterspelers Luka Modric van Kroatië en Lionel Messi van Argentinië tijdens het WK in Qatar. © AFP

Peppermint

Veronica - 20.30

Veronica Superguide-score: ★★★

Als Riley North (Jennifer Garner) zich in de beginscène aan een schotwond in haar been opereert, weet je: dit is een harde tante! Haar man en kind zijn door een drugskartel vermoord. De corrupte justitie geeft haar geen gerechtigheid, dus zet de ze zichzelf in wraakengel-modus. Die rol gaat Garner prima af en dus zijn brekende botten, kogelregens en bloedfonteinen het gevolg. Vernieuwend is het niet, maar de liefhebber van gelikte actie zal haar meedogenloze gevoel voor rechtvaardigheid op prijs stellen.

Lauren! - laatste aflevering

NPO 3 - 22.15

Niet alleen de voetbalbobo’s zijn afgereisd naar het Midden-Oosten, ook Lauren Verster heeft het vliegtuig naar de Arabische emiraten gepakt. Ze is in Dubai, waar sporten tot voor kort enkel voorbehouden was aan mannen; Vrouwen zijn immers onzichtbaar en houden hun mond. Maar onlangs werd een wetswijziging doorgevoerd, waardoor vrouwen zich ook in het zweet mogen werken. Dat doen ze niet op het hockeyveld of op de atliekbaan; in Dubai blinken vrouwen uit in kamelenraces én schietsport.

Volledig scherm Lauren Verster in de laatste aflevering over emirati sportvrouwen in 'Lauren!'. © AVROTROS

App

RTL 7 - 22.15

Veronica Superguide-score: ★★★

In de bioscoop had deze film de nieuwigheid dat je op je telefoon een second screen kon openen. Studente Anna Rijnders (Hannah Hoekstra) krijgt ongevraagd de mysterieuze app Iris op haar smartphone gezet. Die is eerst heel handig, maar ontpopt zich steeds meer als aankondiger van dodelijk onheil tot de oorzaak ervan. De app wissen? Vergeet het maar, dat levert een wraakactie op van het hardnekkige stukje software. Het gegeven, de spanning en de regiestijl doen denken aan De lift.

My Lottery Dream House

TLC - 22.30

Wie zich aan de overkant van de Grote Plas naar een miljoen krast of een klapper maakt in de Powerball- of Mega Millions-loterij, kan zich gaan verheugen op een comfortabel leventje. En dat slijt je niet in een stacaravan op een aftands trailerpark in Wyoming. In My Lottery Dream House helpt de extravagante gelegenheidsmakelaar David Bromstad loterijwinnaars aan een nieuw en luxe (vakantie)huis. Dit keer helpt hij een stel pensionado’s, dat in de North Carolina Powerball een miljoen won.

2Doc Kort: De stand van het gras

NPO 2 - 23.14

Een aangeharkte border, een gazon zonder paardenbloemen én een gladgesnoeide haag; de obsessie om onze tuin tot aan de laatste grasspriet richting de perfectie te harken levert absurde situaties op. Want waar eindigt de strijd tegen zevenblad en naaktslak? In De stand van het gras bekijken we door de ogen van een aantal tuinbewoners de maakbaarheid van onze grasmat. Maar is de natuur wel naar onze hand te zetten?