Vanavond op tv: Real Sociedad – PSV (Europa League), Ik vertrek en 2Doc De bellers

UEFA Europa League: Real Sociedad – PSV

Veronica – 18.00 uur



Na de zege op Sturm Graz en de knieval van Real Sociedad tegen AS Monaco, speelde PSV zich twee weken geleden een stukje dichter naar overwintering in de Europa League. Mochten de Eindhovenaren vanavond tóch de bietenbrug opgaan, dan is er nog geen man overboord: een derde plek in de poule geeft namelijk recht op een ticket voor de eerste knock-outronde van de Conference League.

Keuringsdienst van Waarde

NPO 3 – 20.25 uur



Ruim driehonderd eieren per jaar is de norm voor een beetje moderne legkip. Maar hoe kregen we haar zover om zoveel eieren te leggen zonder dat er ooit een kuikentje uit voortkomt? De Keuringsdienst ontdekt dat de legkip stiekem steeds meer weg heeft van een topatlete.

Volledig scherm Legkippen op een kippenboerderij. © ANP

Ik vertrek

NPO 1 – 20.33 uur



Er ging een schok door het land toen bekend werd dat de relatie van het op het oog onverwoestbare powerkoppel Hans en Karin was verbroken. Zes jaar na hun emigratie keert Ik vertrek terug naar De Scheetjes. Terwijl Karin in Nederland een nieuw leven probeert op te bouwen, runt Hans op Bonaire in zijn eentje de mini-adventure golfbaan. Diep in zijn hart hoopt hij dat Karin bij ‘m terugkomt, maar zij heeft andere plannen.

Ragdoll

Nieuwe serie

BBC First – 22.00 uur



Engeland wordt opgeschrikt door een seriemoordenaar die zes mensen heeft vermoord, vervolgens in stukken heeft gehakt en als een enorm lichaam aan elkaar heeft genaaid: The Ragdoll. Wanneer Nathan Wolf, Emily Baxter en Lake Edmunds op de bizarre zaak worden gezet, besluit de moordenaar een spelletje met hen te spelen door een lijst te sturen met de namen van zijn volgende slachtoffers. Op deze lijst staat ook hun eigen detective Wolf.

2Doc: De bellers

NPO 2 – 22.39 uur



Tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 wordt de familie van de patiënten op de ic dagelijks telefonisch op de hoogte gehouden door het ic-support team van het UMC Amsterdam, de zogenaamde lifelines. De documentaire De bellers toont de even schrijnende als hoopvolle verhalen uit de onzekere begintijd van de pandemie. Sommige patiënten komen er na loodzware weken weer bovenop, anderen redden het uiteindelijk toch niet.

