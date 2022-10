Vanavond op tv: Snel met Miljuschka en Say Yes to the Dress

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor vrijdag 14 oktober. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Snel met Miljuschka

24Kitchen - 18.00

De kinderen naar school brengen, boodschappen doen en dan ook nog eens tijd vrij maken om te sporten. Miljuschka weet als geen ander hoe druk het leven kan zijn, en tussen het haasten door moet er ook nog gezond én lekker gegeten worden. Dat hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn en met een aantal makkelijke recepten laat Miljuschka zien dat iedereen binnen een half uurtje een heerlijk gerecht op tafel kan zetten.

Say Yes to the Dress

TLC - 19.30

Met het twintigste seizoen in zicht, gaat het negentiende seizoen nog even op herhaling. En dit is een aflevering die niet gemist mag worden. Randy helpt zijn productieassistente aan een trouwjurk. De vrouw staat normaal gesproken achter de schermen en is niet gewend aan een camera op haar snoet. Dat maakt haar aardig zenuwachtig, maar daar trekt Randy zich helemaal niks van aan en hij is keihard in zijn oordeel over haar jurk.

Volledig scherm Say Yes to the Dress seizoen 20. © TLC

Voor De Rechter - start seizoen 8

RTL 5 - 20.30

Uitspraken van rechters zorgen soms voor veel verontwaardiging in de samenleving. In het realityprogramma Voor de Rechter wordt een kijkje genomen in diverse rechtbanken om de werkwijze van de rechters beter te begrijpen. Mensen worden tijdens hun proces gevolgd en aan het einde van de aflevering is de uitspraak te horen. Deskundigen leggen uit hoe de rechters tot hun oordeel zijn gekomen.

Luce - filmpremière

NPO 3 - 22.35

Veronica Superguide-score: ★★★★

Tien jaar geleden adopteerde Amy (Naomi Watts) en Peter (Tim Roth) hun zoon Luce (Kelvin Harrison Jr.) uit Eritrea. De jongen ontwikkelde zich, ondanks zijn moeilijke jeugd, tot een modelstudent. Dan doet zijn lerares een alarmerende ontdekking en wordt het echtpaar geconfronteerd met het duistere verleden van hun zoon.

Fracture

NET5 - 22.50

Veronica Superguide-score: ★★★★

Willy Beachum (Ryan Gosling) is een jonge, uiterst succesvolle openbare aanklager die op het punt staat de overstap te maken naar een prestigieus advocatenkantoor. Tijdens zijn laatste rechtszaak gaat het echter mis. De veroordeling van moordverdachte Ted Crawford (Anthony Hopkins) lijkt een eenvoudige klus door diens bekentenissen, maar wanneer die deze besluit in te trekken, komt Beachum plots in het nauw te zitten. Er zijn immers geen andere concrete bewijzen om Crawford te veroordelen. Om geen gezichtsverlies te lijden en om zijn nieuwe baan veilig te stellen, zal Beachum dat bewijsmateriaal toch op tafel moeten leggen...