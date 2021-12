Vanavond op tv: Sterren op het doek, Silent Witness en De Top 4000 Muziekquiz

Sterren op het doek

NPO 2 – 20.40 uur Al ruim veertig jaar is het een vertrouwd gezicht tijdens het NOS Journaal: verslaggever Gerri Eickhof. Maar hoe vertrouwd is zijn voorkomen eigenlijk voor de drie kunstenaars die hem vast moeten leggen op het doek? Terwijl zij aan het schilderen slaan, legt Gerri zijn ziel bloot bij AD-columnist Özcan Akyol.

Nu Maxime Meiland sorry heeft gezegd, kunnen we weer negeren waar de boycot écht om draait

De Top 4000 Muziekquiz

Start seizoen 2 SBS6 – 21.45 uur Wat die mannen van De Top 2000 Quiz kunnen, dat kunnen wij ook, moet SBS6 vorig jaar gedacht hebben. En dus lanceerde de zender een op de Top 4000 gestoelde spelshow, waarin twee BN’er-duo’s zich met hun muziekkennis in een noodvaart richting de finish van een bordspel moesten spelen. Presentator Gerard Ekdom en de quiz keren vandaag, op het moment dat de Top 4000 van start gaat op Radio 10, terug voor een tweede seizoen.

Car S.O.S.

National Geographic – 19.00 uur De heren worden naar Northamptonshire gestuurd waar de toch al niet stabiele Bond Bug, een kleine driewielerauto, van de 69-jarige Ian letterlijk op omvallen staat. De van oorsprong sinaasappel­oranje auto van de Reliant Motor Company is dringend toe aan een opknapbeurt, maar staat - onder een zeiltje op een tochtig industrieterrein - door de ziekte van Ian inmiddels al jaren te verstoffen. Weten Tim en Fuzz de driewieler weer nieuw leven in te blazen?

Silent Witness

Start seizoen 18

BBC First – 20.15 uur



Tijdens een tankbeurt wordt een Indiaas echtpaar door een sluipschutter neergeschoten. Niet veel later wordt ook de pompbediende omgebracht. Wanneer ook een dove vrouw, een Franse vrachtwagenchauffeur en een sociaal werker worden vermoord, lijkt de dader zijn slachtoffers willekeurig uit te kiezen. Maar patholoog-anatoom professor Nikki Alexander denkt dat er wel degelijk een motief is voor de slachtpartij.