Vanavond op tv: The Junk Food Experiment, Hier zijn de Van Rossems! en Songfestival finale

Eurovisie Songfestival 2021: Finale

NPO 1 – 21.00 uur



Bij de bookmakers doet Jeangu’s Birth of a New Age het niet geweldig, maar wat zou het ook; we staan sowieso in de finale. Opnieuw praten Jan, Edsilia, Nikkie en Chantal de boel in Rotterdam aan elkaar, terwijl Jans oude rol als commentator wordt ingenomen door 538-dj Sander Lantinga. Aan wie reikt Duncan vanavond die felbegeerde bokaal uit: aan de gedoodverfde favoriet Malta of wordt het toch Zwitserland, Frankrijk of Italië?