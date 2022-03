Vanavond op tv: Toms Schotland, Project Rembrandt en Pauw – De macht en het vertrouwen

Agatha Raisin

Nieuw seizoen

BBC First – 20.00 uur



Sinds voormalig PR-werknemer Agatha Raisin haar detectivecarrière naar een hoger plan probeerde te tillen door een eigen bureau te openen, is het druk bij Agatha Raisin Detective Agency. Agatha is na al het werk zelfs zo uitgeput, dat ze zichzelf op een vakantie trakteert. Maar wanneer ze een brief ontvangt van een oude dame die om bescherming smeekt, kan ze het niet laten om ook hier weer in te duiken.

Toms Schotland

NPO 2 – 20.26 uur



Ook de Schotse jeugd is verdeeld over de vraag of het land wel of niet onafhankelijk moet worden. Maar welke mening ze ook hebben, één ding wordt Tom wel duidelijk: ze komen graag zelf in actie om hun lot te verbeteren en de toekomst vorm te geven. Of dat nu op de universiteit van St. Andrews is of in de armere buurten van Glasgow of Edinburgh; een Schot geeft nooit op.

Volledig scherm Een beeld uit Toms Schotland. © NTR

Homestead Rescue

Discovery – 20.30 uur



Een moestuin onderhouden is voor sommigen al behoorlijk lastig, laat staan dat ze geheel zelfvoorzienend kunnen leven. Voor de Raneys is het een makkelijke klus; zij leven al jaren op deze manier in Alaska en helpen al bijna net zo lang mensen bij hun droom om hetzelfde voor elkaar te krijgen. Dit keer worden ze ingeschakeld door Christian en Keesa, die al twee jaar in de bossen van Tennessee op zoek zijn naar een stuk land.

Project Rembrandt

NPO 1 – 21.22



De finalisten worden 24 uur opgesloten in de grootste schatkamer van de Nederlandse kunst om een bekend meesterwerk te kopiëren. Maar bij de onthulling van dit werk slaat de schrik hen om het hart; is dit wel te doen in een dag? Wie lukt het om de beste replica te maken en gaat naar huis als Beste amateurschilder van Nederland?

Queen of Meth

Discovery – 21.30



Lori Arnold wist van zichzelf een miljonair te maken door de drug methamfetamine te produceren vanuit een trailer in Iowa. De voormalige schoonzus van Roseanne Barr begon in 1984 uit geldnood met dit werk, en groeide in de jaren die volgden uit tot een van de grootste producenten van het land. Tot ze in 1990 tegen de lamp liep.

Volledig scherm Queen of Meth. © Discovery

Pauw – De macht en het vertrouwen

NPO 1 – 22.24 uur



Het vertrouwen in onze politici en bestuurders was nog nooit zo laag. Maar hoe komt dit en wat zijn hiervan de gevolgen? Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen praat Jeroen Pauw vanuit het Raadhuis in Hilversum met onder anderen ministers Sigrid Kaag en Hugo de Jonge én burgemeester Ahmed Aboutaleb over de kloof tussen burger en politiek.

