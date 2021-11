Vanavond op tv: Tussen kunst en kitsch, De Top 2000 Quiz en Besiktas – Ajax

UEFA Champions League: Besiktas – Ajax

RTL 7 – 18.45 uur



Spannend wordt het vanavond niet want Ajax is na de zege op Dortmund begin deze maand al zeker van overwintering tussen de Europese voetbalelite. Voor Besiktas geldt het tegenovergestelde: zij bungelen met nul punten onderaan in de poule.

Volledig scherm Ajax na de overwinning op Borussia Dortmund op 3 november. © EPA

Doris

RTL 8 – 20.25 uur



In deze dramafilm speelt Tjitske Reidinga de rol van Doris, een gescheiden vrouw met twee kinderen. Aan de vooravond van haar 45e verjaardag is ze op een dood punt aanbeland. Goede vriend Tim (Guy Clemens) helpt Doris om haar zelfvertrouwen en geloof in de liefde terug te krijgen.

Tussen kunst en kitsch

Start nieuw seizoen

NPO 1 – 20.35 uur



In Het Noordbrabants Museum in Den Bosch krijgt expert Rob Driessen direct een opvallende vondst in handen: een radiatorornament. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is dit geen bakje wat je aan je verwarming hangt, maar een beeldje dat ooit op de motorkap van auto’s werd geschroefd. Zoals The Spirit of Ecstasy van Rolls Royce. Maar hoeveel is deze vondst waard?

De Top 2000 Quiz

Start

NPO 3 – 21.17 uur



Nu we weer langzaam richting de kortste dag van het jaar kruipen, komt ook de Top 2000 weer in het vizier. Om de start van de stemweek te promoten, spelen Matthijs van Nieuwkerk en Leo Blokhuis de komende vier weken de Top 2000 Quiz, waarin de muzikale kennis van drie teams van BN’ers wordt getest. Na de quiz gooit Leo Blokhuis de Top 2000-archieven open in The Untold Stories.

Volledig scherm Leo Blokhuis en Matthijs van Nieuwkerk in de Top 2000 Quiz. © ANP Kippa

Reno Rumble

Nieuwe show

Net5 – 18.25 uur



Reno Rumble is een Australisch realityprogramma waarin klusteams aan de slag gaan om huizen te renoveren. Presentator Scotty Cam ontmoet twee nieuwe klusteams in een vliegtuighanger. Het team de Red Backs bestaat uit voormalige deelnemers van Het Blok, terwijl het team de Blue Tongues bestaan uit oude deelnemers van House Rules. De teams nemen twee huizen onder handen. Het team dat hun huis het beste weet op te knappen, wint 100.000 Australische dollars, waarvan de helft naar het goede doel gaat.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: