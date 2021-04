Vanavond op tv: UEFA Europa League, Keuringsdienst van waarde en

Omdat we sinds corona kampioen bankhangen zijn, lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Hieronder de kijktips voor donderdag 29 april.

Keuringsdienst van waarde

NPO 3 – 20.25 uur



Elk jaar worden er zo’n 45 miljoen haantjes gedood in Nederland. Deze haantjes zijn uit het ei gekropen voor de legkipindustrie. Maar haantjes leggen geen eieren en zijn waardeloos voor de legkippenhouder. Ze worden vergast op de dag dat ze uitkomen: de eendagskuikens. Er is nu een bedrijf dat in het ei kan zien of het een haantje of hennetje bevat. De eieren met haantjes worden niet uitgebroed en er worden geen eendagskuikens gedood. Maar zijn er geen andere oplossingen?

Keuringsdienst van Waarde is vanavond te zien op NPO 3 om 20.25 uur.

Noodservice: In en om het huis

Nieuwe show

RTL 5 – 20.30 uur



Als bewoners de wanhoop nabij zijn of de situatie zelf niet meer kunnen overzien, komen de experts in actie. De riooldienst schiet te hulp bij bewoners die al weken in een ondraaglijke stank zitten. Er is al van alles geprobeerd om het op te lossen, maar ook nu staan ze weer voor een raadsel.

Droomhuis gezocht

NPO 1 – 20.35 uur



Sybrand Niessen reist af naar Salzburg in Oostenrijk om het droomhuis van Ina en haar kinderen te vinden. De manier van leven in een land als Oostenrijk spreek Ina erg aan. Lekker langzaam leven met een mooi uitzicht. Carrie ten Napel ervaart hoe veelzijdig het gebied is en bezoekt één van de oudste marionettentheaters ter wereld.

UEFA Europa League: Manchester United - AS Roma

RTL 7 – 21.00 uur



Als er één trainer van de laatste vier ploegen in de Europa League de gunfactor heeft, dan is het Ole Gunnar Solskjær. De aimabele Noor kreeg als super-sup van Manchester United de successen aan elkaar, maar kan als trainer wel een trofee gebruiken. De eerste horde? Thuis het stugge Roma verslaan.

Vanavond speelt Manchester United om 21.00 uur tegen AS Roma op RTL 7.

FBI: Most wanted Seizoen 2

Seizoen start

Veronica – 21.25 uur



Het team zoekt naar twee schutters die hun COVID-gerelateerde frustratie uiten op hun vermeende onderdrukkers. De vader van Jess keert terug in het leven van zijn zoon, maar heeft nog steeds dezelfde gewoontes.



Aflevering 2 volgt direct om 22.20 uur.

Seizoen 2 van FBI: Most wanted is vanavond te zien op Veronica.

