Vanavond op tv: Volle Zalen: Joop van den Ende 80 jaar en Familie Gillis: massa is kassa

Volle Zalen: Joop van den Ende 80 jaar

NPO 2 – 20.26 uur



Morgen is het tachtig jaar geleden dat Joop van den Ende werd geboren. Voor Cornald Maas is deze mijlpaal het uitgelezen moment voor een portret van het televisie- en theatericoon. Samen met de mediamagnaat maakt hij de balans op van zijn carrière. Wat heeft die hem gebracht? En wat laat hij na?

Familie Gillis: massa is kassa

SBS6 – 20.30 uur



Nicol is het zat om altijd in de schaduw van haar man te staan. Ondernemen, dat lijkt haar ook wel wat. En dus wil ze, weliswaar met het geld van haar man Peter, haar eigen erotische webshop beginnen. Intussen wordt de omvang van Peter een steeds groter probleem: slapen zonder zuurstofapparaat is zelfs geen optie meer.

UEFA Champions League: Villareal – Juventus

RTL 7 – 20.55 uur



Het is dat Villareal vorig jaar de Europa League won, want de aanloop naar overwintering in het miljoenenbal was niet bepaald indrukwekkend. Hoe anders was dat voor Juventus; de Italiaanse club plaatste zich zonder al te grote problemen voor de achtste finales. Na het Spaans-Italiaanse onderonsje volgt een samenvatting van Chelsea - Lille.

DNA Onbekend

NPO 1 – 21.21 uur



Als de inmiddels 67-jarige Rob geboren wordt, is zijn moeder net achttien. Zij kan niet voor hem zorgen en van zijn vader ontbreekt elk spoor, waardoor Rob het grootste deel van zijn jeugd in een kindertehuis verblijft. Jaren later hoort hij dat zijn vader al voor zijn geboorte is omgekomen bij een ongeluk en ergens in Zandvoort begraven ligt. Een zoektocht van twee jaar leidt Rob uiteindelijk naar een graf. Maar is dat ook het juiste?

Motor Mythbusters

Discovery – 21.30 uur



Nadat in het programma Mythbusters jarenlang veel fabels werden ontkracht, onderwerpen Tory Belleci, Faye Hadley en Bisi Ezerioha in de spin-off Motor Mythbusters de grootste automythes aan een test. Het gaat er direct hard aan toe als het explosieve trio een mythe uit de film Fast & Furious 8 test.

