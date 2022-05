Vandaag Inside gaat twee weken langer door

Het dagelijkse praatprogramma van SBS6 stopte op 29 april abrupt nadat er commotie was ontstaan over een bekentenis van Johan Derksen, die zei dat hij vijftig jaar terug een bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars. Een dag later wijzigde hij zijn verhaal en vertelde hij dat van penetratie geen sprake geweest was.