Vandaag op tv: Formule 1: GP van Oostenrijk, Andere tijden sport en The Wave

Jim en Jamai bezoeken ernstig zieke Jerney Kaagman: ‘Lastig om sporen te zien die parkinson achterlaat’

2 juli Idols-sterren Jim Bakkum en Jamai Loman hebben zich vandaag na jaren herenigd met Jerney Kaagman (73), die in het zangprogramma als jurylid te zien was. Kaagman lijdt aan de neurologische ziekte Parkinson. ‘Natuurlijk was het lastig om te zien wat voor diepe sporen die ziekte achterlaat, maar bovenal geweldig om samen met Jamai de vrouw te bezoeken met wie we op 15- en 16-jarige leeftijd mede begonnen zijn’, aldus Bakkum.