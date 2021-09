Vandaag op tv: Formule 1: GP van Rusland, Dwaalspoor en Vtwonen weer verliefd op je huis

Formule 1: GP van Rusland

Ziggo Sport – 12.45 uur De vijftiende racepartij op de Formule 1-kalender wordt afgewerkt op het Sotsji Autodrom in Rusland. Door de matpartij in Italië start Verstappen vandaag niet alleen met motorupgrade, maar met een gridstraf. En let op: de race start niet om 15.00 uur, maar een uurtje eerder.

Vtwonen weer verliefd op je huis

SBS6 - 18.55 uur



Marscha en Juliën wonen met hun drie kinderen in Geldermalsen in een vrijstaande woning. De indeling van de woonkamer is niet standaard waardoor ze het lastig vinden om het optimaal in te richten en te zorgen voor voldoende opbergruimte. Een goede verbinding met de tuin is gewenst, maar ver te zoeken. Hulp is dan ook geboden.