Vandaag op tv: Formule 1, Skyscraper en Mari staat op

Thuisfront Nieuwe show NPO 3 – 20.20 uur Een tragische gebeurtenis brengt een groep veteranen voor het eerst sinds Uruzgan weer samen, maar de bijeenkomst legt oude wonden bloot. Ze worden nog altijd achtervolgd door een voorval tijdens hun missie. Terwijl de oorlog nog in hun hoofd woedt, strijden ze voor erkenning aan het thuisfront. De dramaserie is geregisseerd door Tim Oliehoek.

Mari staat op

Nieuwe show

NPO 2 – 20.25 uur



Twee jaar nadat hij in Rolstoel Roadmovie door Europa rolde, gaan Mari Sanders en zijn rolstoel opnieuw op pad. Dit keer in eigen land. In Mari staat op neemt hij ons mee in zijn persoonlijke zoektocht naar acceptatie in de wereld van de ‘normale’ mensen. Hoe ziet de Nederlandse samenleving eruit door de ogen van mensen met een handicap? In de eerste aflevering onderzoekt Mari de kans om ooit weer op eigen benen te staan.