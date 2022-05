Vandaag op tv: Op weg naar het Lagerhuis, Giro d’Italia en Bed and Breakfast

Wielrennen: Giro d’Italia

De naam doet wellicht anders vermoeden, maar de 105de editie van de Giro d’Italia trapt af in Hongarije. Van bergen zijn er in de eerste etappe nog geen sprake; de 195 km lange rit van Boedapest naar Visegrád is vlak, maar eindigt toch in een venijnige klim van 5,5 km. Titelhouder is de geblesseerde Egan Bernal, één van de topfavorieten is Richard Carapaz.

Louis Theroux: Forbidden America

NPO 3 - 20.25 uur



Amerikanen lijken dan wel preuts, maar tegelijkertijd wordt er nergens zoveel porno gemaakt als in de Verenigde Staten. In de laatste aflevering van Forbidden America struint Louis Theroux door pornowalhalla Los Angeles, waar #metoo ook in de traditionele seksindustrie leeft. Niet iedereen is daar blij mee.

Think Inside the Box

Nieuwe spelshow

SBS6 - 20.30 uur



Een doedelzak, André Rieu’s Johann Strauss Orkest of een kilo belegen komijn; aan de hand van cryptische aanwijzingen moet een team van drie BN’ers erachter zien te komen wie of wat er in een grote, met

LED-schermen volgehangen doos te vinden is of zijn. Hoe meer er geraden wordt, hoe meer geld het publiek kan winnen. Het programma wordt gepresenteerd door Richard Groenendijk.

Bed and Breakfast

NPO 1 - 20.33 uur



Hoewel Rob en Yvonne jarenlang droomden van een B&B in de Spaanse zon, bleef het stel toch dicht bij huis. Direct aan de oude haven, in het hart van historisch Dordrecht, hebben de twee op de geboortegrond van de bekende Dordtse schilder Albert Cuyp B&B De Cleijne Nagtegael opgezet. Een hard gelag voor Nienke en Arend en Harold en Kees, die hun winstkansen al bij binnenkomst zien verdwijnen.

Op weg naar het Lagerhuis

NPO 2 - 22.18 uur



Onder leiding van Amber Kortzorg gaan de tien jonge finalisten in debat over de rol van geld in het leven van jongeren. Wordt de jeugd gedwongen om voor het grote geld te gaan? Wie weet juryleden Habtima de Hoop, Natasja Gibs en Julia Wouters te overtuigen en mag zich na vanavond een jaar lang de beste jonge debater van het land noemen?

