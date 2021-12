Vanessa Paradis: ‘Vrouwen staan meer onder druk dan mannen’

Vanessa Paradis (48) oogt nog altijd frêle en breekbaar, net als toen zij op haar 14de als zangeres doorbrak met de megahit Joe le Taxi. Maar dat wil niet zeggen dat de actrice met zich laat sollen. Dat blijkt als een Italiaanse journalist tijdens het recente Filmfestival van Cannes in een interviewsessie een vraag begint over haar ex Johnny Depp, terwijl dat tegen alle afspraken is, zoals de manager van Paradis van tevoren heeft laten weten.