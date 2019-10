Vanuit de hele wereld reacties op Floor Jansens Phantom of the Opera

Floor Jansen maakt het allemaal van een afstandje mee. Op dit moment zit ze in Engeland voor een fotoshoot met haar band Nightwish. Terwijl ze onder handen wordt genomen door een kapster reageert ze op het plotselinge succes in haar vaderland. ,,Ik heb het natuurlijk wel allemaal meegekregen ook al zit ik niet in Nederland en ben ik nu hier aan het werk. Het is bijzonder dat er nu alleen maar mooie en leuke dingen gebeuren.”



Henk Poort is druk met zijn soloshow, waarmee hij vanaf eind oktober op de planken staat. Zo zit hij vanavond bij Omroep Max om daar over te praten, maar echt promotie hoeft hij niet meer te doen. ,,Sinds de Beste Zangers is alles uitverkocht. Ik had nooit de ambitie om een bekende Nederlander te worden, maar dit is mooi meegenomen.”