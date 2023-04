Veel kaarsjes op sociale media voor zanger Rob de Nijs in ‘zorgelijke toestand’

De Nijs ligt sinds donderdag in het ziekenhuis en zijn toestand is ‘zorgelijk’. Henriëtte, de echtgenote van de 80-jarige zanger die lijdt aan de ziekte Parkinson, zei eerder vandaag tegen De Telegraaf dat het een spannende dag is. ,,We worden overstelpt door reacties en steunbetuigingen, maar ik richt me op Rob. Ik wijk niet van zijn zijde en kan dus nergens op reageren.”