Veel minder kijkers voor gevecht Rico Verhoeven

Rico Verhoeven won gisterenavond het gevecht om de zwaargewicht-titel in Glory van Jamal Ben Saddik. De Nederlander sloeg in Ahoy in Rotterdam zijn Marokkaans-Belgische uitdager in de vijfde en laatste ronde tegen de vlakte. Nadat Verhoeven in de eerste ronde veel moest incasseren, bleek hij conditioneel sterker te zijn en trok de partij naar zijn kant toe.



De vechtpartij is terug te vinden op plek 24 in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. Met het verdwijnen van Oh Wat Een Jaar op de zaterdag was er gisterenavond geen echte topscorer. De Kwis (NPO 1) deed het op primetime het beste met een krappe 1,3 miljoen kijkers. RTL 4 dook met een cabaretvoorstelling van Phillipe Geubels onder de miljoengrens.