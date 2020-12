Veel nepsneeuw, een herkenbare huiselijke situatie en een overwerkte kerstman in De Familie Claus

video Lil Kleine lacht om lockdown: ‘Fijn dat wij in Dubai zitten’

14 december Lil Kleine deelt vanmiddag opmerkelijke beelden op zijn Instagramaccount. De 26-jarige rapper verblijft op dit moment voor een vakantie op Dubai en krijgt daar ook het nieuws mee dat er een harde lockdown op komst is in Nederland. Dat deert hem niet: ,,Wat fijn dat we in Dubai zitten”, zegt hij lachend tegen een vriend.