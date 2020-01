Veenhoven en Dijkstra maken debuut in Op1: ‘Verfrissend en leuk’

Update Ook rechtszaak tegen Weinstein in Los Angeles

6 januari De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein moet ook in Los Angeles terechtstaan voor seksueel misbruik. Openbaar aanklagers hebben hem in staat van beschuldiging gesteld op het moment dat de rechtszaak tegen Weinstein in New York is begonnen, meldden Amerikaanse media. Volgens The Los Angeles Times wordt Weinstein beschuldigd van verkrachting en aanranding in twee zaken.