Veerkampjes niet gevraagd voor nieuwe Man bijt hond

De realitysoap rond de familie Veerkamp vormde een belangrijk onderdeel van Man bijt hond. De NPO besloot in 2015 dat er geen ruimte meer voor het programma was. ,,Nee, we zijn nog niet gebeld, nee", stelt Hanny wat teleurgesteld in een gesprek met Shownieuws. ,,We horen het nu voor het eerst."



SBS zou onlangs proefopnames hebben gemaakt voor een nieuwe reeks. Het is echter nog niet zeker of Man bijt hond 2.0 er daadwerkelijk gaat komen. Behalve Man bijt hond werkt SBS ook aan een doorstart van de NPO-hit Lingo, die in 2014 na een kwart eeuw van de buis werd gehaald.