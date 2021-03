Veertiende seizoen Bed & Breakfast wederom kijkcijferkanon

Martijn Koning: Ik zei niets verschrik­ke­lijks in Bau­det-co­lumn

26 maart Cabaretier Martijn Koning snapt niet waarom iedereen viel over zijn column over Thierry Baudet in het programma Jinek. De komiek raakte in opspraak toen Baudet tijdens de ‘roast’ wegliep. Naderhand boden Eva Jinek en RTL excuses aan voor zijn tekst.