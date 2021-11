Veiling souvenirs Amy Winehouse groot succes: jurkje verkocht voor 243.000 dollar

De Britse zangeres, bekend van nummers als “Back to Black” en “Rehab” droeg het zwart-groene jurkje tijdens een concert in Belgrado in juni 2011. Ze strompelde toen over het podium en werd op boegeroep onthaald. Kort daarna annuleerde ze haar geplande tournee in Europa. Op 23 juli werd Winehouse dood aangetroffen in haar appartement in Londen. Ze stierf aan alcoholvergiftiging toen ze pas 27 jaar oud was.