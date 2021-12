Veldslag rond tickets voor Olivia Rodrigo, maar geen tweede concert in Nederland

Gezien haar enorme succes had menig fan gehoopt op een concert in de Ziggo Dome, maar volgens Mojo is het al vrij ongewoon dat ze voor haar eerste show in ons land meteen voor Afas Live gaat. De meeste artiesten beginnen immers in het clubcircuit, met concertzalen als Paradiso. Het is vrijwel alleen voor Olivia en collega’s als Billie Eilish weggelegd om dat over te slaan, aldus Mojo.