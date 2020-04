Vera na opnames Boer Zoekt Vrouw verliefd op onbekende boer

Vera deed haar onthulling vandaag in Gijs 2.0 , het radioprogramma van Gijs Staverman op Radio 2. Op de vraag of ze openstaat voor een nieuwe date, reageerde ze met een ‘nee, eigenlijk niet’. ,,Ik ben al aan het daten. Met ook een boer!’’, kirde ze.

Het gaat volgens Vera om een man die haar na de opnames ‘heeft geholpen in het proces’. ,,Hij heeft boerenverstand’’, grapte ze. Op aandringen van Staverman wilde ze verder prijsgeven dat de mysterieuze man Arjan heet. ,,We doen het rustig aan. Dat is moeilijk voor mij, maar ik ga het wel proberen.’’

Toen Vera maanden geleden de liefdesoproep van boer Geert uit Noord-Brabant zag, was ze direct van slag. Ze viel op de blik in zijn ogen, vertelde ze eerder. ,,Alsof hij zich niet gek laat maken, wel van iets geks houdt, in is voor sensatie (bij wijze van spreken), kan teasen en van teasen houdt. Geen boekhouder zal ik maar zeggen en dat is wat ik leuk vindt en wat me aantrekt.’’